Лондонцев подставил 36-летний центрбек, получивший красную карточку в первом тайме.

В 30-м туре чемпионата Англии "Челси" дома умудрился проиграть предпоследней команде чемпионата - "Вест Бромвичу". Поединок завершился разгромным поражением команды из Лондона - 2:5.

Хозяева первыми открыли счет во встрече усилиями американца Кристиана Пулишича.

Однако на 29-й минуте вице-капитан "синих" Тьяго Силва получил вторую желтую и покинул поле. Это стало поворотным моментом, определившим дальнейшую судьбу матча. "Дрозды" целых 5 раз забили мяч в сетку ворот голкипера "Челси" Эдуара Менди: дубль на счету Матеуса Перейры и Каллума Робинсона. Еще один мяч на табло записан на форварда гостей Мбае Дианье. Гол престижа за "аристократов" забил юный лидер сборной Англии Мэйсон Маунт.

Заметим, что это первое поражение Томаса Тухеля у руля "Челси". Хотя назначен немец был на эту должность еще 27 января. Беспроигрышная серия лондонцев из 15 матчей оборвалась. Последнее поражение "синих" было еще 19 января.

"Челси" - "Вест Бромвич Альбион" - 2:5

Голы: Пулишич, 27, Маунт, 71 - Перейра, 45+2, 45+4, Робинсон, 63, 90+1, Дианье, 68

"Челси": Менди, Аспиликуэта, Силва, Зума, Джеймс, Жоржиньо (Хавертц, 72), Ковачич, Алонсо, Зиеш (Кристенсен, 33), Пулишич (Маунт, 46), Вернер

"Вест Бромвич Альбион": Джонстон, Фурлонг, О'Ши (Иванович, 24, Робинсон, 37, обратная замена), Бартли, Аджаи, Таунсенд, Филлипс (Ливермор, 89), Йокушлу, Мейтленд-Найлз, Перейра, Дианье

Удаление: Тьяго Силва, 29

АПЛ: положение команд

"Челси" пока занимает четвертое место в АПЛ, имея 51 очко. Но "Вест Гем" в случае победы в своем матче в запасе может обогнать соседей из Лондона.

У "Вест Бромвича" - 24 балла и предпоследняя 19-ая позиция. "Дроздам" 7 очков до спасительного 17-го места.

Уверенно лидирует в АПЛ по-прежнему "Манчестер Сити", набравший уже 71 очко.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Будрин Артем