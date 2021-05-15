15 мая состоялся финал Кубка Англии по футболу 2020-2021, в котором встретились "Челси" и "Лестер".
Игра была довольно осторожной. В частности победитель игры нанес всего один удар в створ ворот за все 90 минут - и этот выстрел оказался успешным. Именно на 63-й минуте полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс решился пробить с дальнего расстояния и был вознагражден за смелость: он попал в "девятку".
На последней минуте противостояния "Челси" сравнял счет, но после просмотра VAR арбитр отменил взятие ворот. У защитника лондонцев Бена Чилвелла было положение вне игры. Между прочим, 24-летний англичанин в свое время защищал цвета "Лестера".
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"Челси" - "Лестер" - 0:1
Гол: Тилеманс, 63
"Челси": Кепа, Аспиликуэта (Хадсон-Одой, 76), Силва, Рюдигер, Джеймс, Канте, Жоржиньо (Хаверц, 75), Алонсо (Чилвелл, 68), Зиеш (Пулишич, 68), Маунт, Вернер (Жиру, 82).
"Лестер": Шмейхель, Фофана, Эванс (Олбрайтон, 34), Сеюнджю, Кастань, Тилеманс, Ндиди, Томас (Морган, 82), Перес (Чоудхури, 82), Ихеаначо (Мэддисон, 68), Варди
Финал Кубка Англии: итоги
- Для "Лестера" это первый в истории выигранный трофей Кубка Англии. До этого "лисы" четыре раза проигрывали в финалах турнира.
- Брендан Роджерс первый с 1979 года ирландский тренер, которому удалось выиграть данный трофей.
- "Челси" второй год подряд проиграл в финале Кубка Англии. В прошлом году "синие" уступили "Арсеналу". Подобное случалось последний раз в 1998 и 1999 годах, когда "Ньюкасл" умудрился так же два года подряд не выиграть в финале Кубка.
- "Лестер" - 44-й клуб, которому удалось завоевать этот титул.
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