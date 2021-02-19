Мирча Луческу был недоволен ошибкой Георгия Бущана.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу после окончания матча Лиги Европы против "Брюгге" накричал на вратаря Георгия Бущана из-за его результативной ошибки.

Этот фрагмент попал в трансляцию матча. Видео можно посмотреть по ссылке.

Было слышно, что Луческу задал Бущану, который уходил в раздевалку, вопрос: "Как может быть такое?". Вратарь ничего не ответил тренеру.

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко в комментарии meta-ratings.com.ua раскритиковал поступок Луческу.

"На мой взгляд, непрофессионально со стороны Луческу высказывать претензии вратарю Георгию Бущану сразу после матча на камеру, а не в раздевалке в присутствии команды. Такие высказывания не к лицу Мистеру", - сказал Левченко.

Он также подчеркнул, что Бущан - не единственный, кто виноват в пропущенном голе:

Читайте такжеОпасались мошенничества: Брюгге отказывался проходить тестирование на COVID-19 в Украине перед матчем с Динамо"Тем более, что нельзя всех собак за пропущенный гол вешать на Бущана, ведь тот же Беседин признал свою ошибку. Жора больше ошибся позиционно, ведь нужно было либо до конца выходить из ворот и сносить мяч вместе с головой соперника, либо оставаться на линии. Но одного Бущана винить нельзя. В моем понимании, это была коллективная ошибка".

"Динамо" - "Брюгге": итоги матча

Матч "Динамо" - "Брюгге" завершился вничью 1:1. Киевляне открыли счет во втором тайме, но вскоре пропустили.

Таким образом, в ответной игре "Динамо" нужно будет обязательно забивать, чтобы рассчитывать на положительный результат.

Этот матч смогли посетить болельщики. Соответствующее разрешение было получено утром в день игры.

Лучшим игроком этого поединка по версии Whoscored стал Брэндон Мехеле, который забил в ворота Георгия Бущана.

Мирча Луческу прокомментировал итоги матча на пресс-конференции.

Ответный матч состоится 25 февраля на поле "Брюгге".

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Автор: Антон Дударь