"Горняки" так и не смогли создать проблемы немецкой команде.

Донецкий "Шахтер" провел матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Боруссии" Менхенгладбах на выезде.

Уже на 16-й минуте инициатива хозяев поля принесла результат. Кривцов нарушил правила на Тюраме в штрафной дончан, а рефери назначил пенальти. Штиндль развел мяч и вратаря по разным углам.

Тут же у немцев было попадание в штангу после удара Эмболо. "Шахтер" пытался атаковать, но преодолеть защиту соперника чаще всего не удавалось.

"Боруссия" удвоила преимущество на 34-й минуте: Эльведи замкнул ударом головой подачу с углового. Разгром был оформлен еще до перерыва. В компенсированное время гладбахцы заработали штрафной, который ударом через себя завершил Эмболо.

После перерыва немцы сбавили обороты, но и сопернику позволяли минимум в атаке, поэтому интенсивность игры упала. Тем не менее, "Боруссия" забила еще раз на 77-й минуте, когда Вендт совершил фланговую подачу, а мяч никого не зацепил и оказался в воротах "Шахтера" - 4:0.

В концовке поединка супершанс забить был у Матвиенко, который расстреливал ворота головой после подачи с углового - вратарь совершил эффектный сэйв. Также Зоммер парировал пушечный удар Тете.

Боруссия М - Шахтер - 4:0

Голы: Штиндль, 17 (с пенальти), Эльведи, 34, Эмболо, 45+1, Вендт, 77

"Боруссия" М: Зоммер, Лайнер, Гинтер, Эльведи, Вендт, Крамер, Нойхаус (Закария, 69), Лазаро (Херрманн, 69), Тюрам (Траоре, 84), Штиндль (Бенеш, 81), Эмболо (Плеа, 69)

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Бондарь, Матвиенко, Степаненко, Алан Патрик (Майкон, 82), Соломон (Фернандо, 60), Тете, Марлос (Маркос Антонио, 71), Мораес

Предупреждения: Лазаро, Лайнер - Степаненко

"Боруссия" М - "Шахтер": итоги матча

Поединок проходил на стадионе "Боруссия-Парк" при пустых трибунах.

УНИАН вел онлайн-трансляцию матча "Боруссия" М - "Шахтер".

В прошлом матче ЛЧ в начале ноября "Шахтер" также встречался с "Боруссией", но в Киеве. Тогда немцы победили со счетом 6:0. Таким образом "горняки" пропустили от гладбахцев десять голов в двух встречах.

"Боруссия" после четырех туров закрепилась на первом месте в группе B, набрав 8 очков. "Шахтер" остается вторым с 4 пунктами, но "Реал" (4) с "Интером" (2) свой матч в этом туре еще не сыграли.

Следующий матч в группе "Шахтер" проведет на своем поле 1 декабря против мадридского "Реала".

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Автор: Данил Слесь