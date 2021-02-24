Английский топ-клуб - одной ногой в четвертьфинале ЛЧ.

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссия" Менхенгладбах в Будапеште принимала "Манчестер Сити". Англичане сделали уверенный шаг навстречу четвертьфиналу.

Уже к перерыву матча "горожане" открыли счет. Бернарду Силва на 29-й минуте расстрелял вратаря немцев. Далее во втором тайме Силва уже ассистировал Жезусу, а тот удвоил преимущество команды Гвардиолы.

Заметим, что украинец Александр Зинченко весь матч провел на скамейке запасных.

"Боруссия" Менхенгладбах - "Манчестер Сити" - 0:2

Голы: Силва, 29, Жезус, 65

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диас, Лапорт, Канселу, Гюндоган, Родри, Фоден (Торрес, 80), Стерлинг (Марез, 69), Жезус (Агуэро, 80), Силва Б.

"Боруссия М": Зоммер, Эльведи, Закария, Гинтер, Лайнер (Лазаро, 63), Нойгаус, Крамер, Гофманн (Вольф, 87), Бенсебаини, Плеа (Тюрам, 63), Штиндль (Эмболо, 74).

"Боруссия" М - "Манчестер Сити": итоги матча

Жоау Канселу признан лучшим игроком матча по версии WhoScored - оценка 8,2.

Ответный матч команды проведут 16 марта.

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Автор: Будрин Артем