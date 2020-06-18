Футболиста Зари наказали за умышленное получение карточки в УПЛ (видео)

Богдан Леднев, по мнению КДК УАФ, преднамеренно получил желтую карточку

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола наказал полузащитника "Зари" Богдана Леднева за умышленное получение желтой карточки в матче 25-го тура против "Колоса".

Как сообщает официальный сайт УАФ, Леднев наказан дополнительным матчем дисквалификации.

В КДК посчитали, что Леднев, который получил "горчичник" за то, что стал перед мячом, когда соперник разыгрывал штрафной удар, преднамеренно заработал желтую карточку.

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Таким образом, полузащитник получил восьмую желтую карточку в сезоне, которая означает пропуск одного матча. Согласно регламенту, Ледневу пришлось пропускать игру 26-го тура УПЛ против "Динамо", однако он в любом случае не сыграл бы в этом матче по условиям арендного соглашения между "Зарей" и киевским клубом. Права на Леднева принадлежат "Динамо".

В УАФ посчитали, что Леднев специально "обнулился", чтобы дисквалификация выпала на матч против "Динамо".

Теперь хавбеку придется пропустить еще и матч 27-го тура против "Десны".

Кроме того, КДК УАФ на три матча отстранил полузащитника Ловро Цвека, который был удален в игре с "Динамо" за грубый фол.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что стали известны подробности травмы капитана "Динамо" в матче с "Зарей".

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