Форвард соскучился по футболу / фото УПЛ
Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин забил свой 27-й мяч в рамках Украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает FCDynamoKyiv.
фото іnstagram.fcdynamokyiv
Таким образом, Артем обогнал своего партнера Дениса Гармаша и экс-тренера киевлян Александра Хацкевича. У них 25 и 26 забитых мячей соответственно.
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Следующие цели нападающего киевлян - это Клебер, Флорин Чернат и Исмаэль Бангура. У всех трех по 28 голов. Есть вероятность, что до конца сезона Беседин подвинет их в рейтинге тоже.
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