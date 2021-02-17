Артем триумфально вернулся после дисквалификации.

Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин забил свой 27-й мяч в рамках Украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает FCDynamoKyiv.

Таким образом, Артем обогнал своего партнера Дениса Гармаша и экс-тренера киевлян Александра Хацкевича. У них 25 и 26 забитых мячей соответственно.

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Следующие цели нападающего киевлян - это Клебер, Флорин Чернат и Исмаэль Бангура. У всех трех по 28 голов. Есть вероятность, что до конца сезона Беседин подвинет их в рейтинге тоже.

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Автор: Будрин Артем