Гнетущая обреченность Месси: появилось фото из раздевалки Барселоны в перерыве матча с Баварией

Каталонцы пережили кошмарный вечер в Лиге чемпионов.

В сети появилась фотография, которая была сделана возле раздевалки "Барселоны" в перерыве матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Баварии".

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Каталонцы потерпели сокрушительное поражение со счетом 2:8 и покинули турнир. При этом после первой половины игры счет уже был 1:4.

На снимке изображены вратарь Марк-Андре тер Штеген и капитан "Барсы" Лионель Месси.

Первый стоит у входа, в раздевалку, тогда как второй обреченно сидит на скамейке с потупленным взглядом.

Барселона: очередной провал в Лиге чемпионов

Каждый из таймов минувшего матча каталонцы проиграли со счетом 1:4.

"Барселона" пропустила восемь голов в одном матче во всех турнирах впервые с 1949 года.

"Барселона" в четвертый раз подряд вылетела из ЛЧ после разгрома. В прошлом сезоне "Барселона" в 1/2 финала по сумме двух встреч проиграла "Ливерпулю" (3:0, 0:4). В сезоне 2017-2018 каталонцы в 1/4 финала были повержены "Ромой" (4:1, 0:3). В сезоне 2016-2017 команда выбыла на стадии 1/4 финала, уступив "Ювентусу" (0:3, 0:0).

Звездный нападающий "Барселоны" Лионель Месси потерпел самое крупное поражение в карьере.

"Барселона" завершила сезон без трофеев впервые с сезона 2007-2008.

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Автор: Данил Слесь