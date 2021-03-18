В текущем сезоне бельгиец уже не сыграет.

Бывший хавбек "Челси", а ныне звезда "Реала" и сборной Бельгии Эден Азар может завершить свою карьеру в связи с травмой берцового сустава.

Об этом сообщает Madrid Xtra в Тwitter.

По словам хирурга Хосе Гонсалеса Переса, который работал в известном испанском клубе "Атлетико", Эден Азар после третьей операции может уже не вернуться на поле.

"Проводить третью операцию Азару - очень рискованный шаг. Существует вероятность, что после этого он никогда больше не сыграет в футбол. Без операции Эден сможет за несколько месяцев вернуться к тренировкам, но не более. Исходя из своего опыта, могу сказать, что в нынешнем сезоне он вряд ли выйдет на поле. Пока Азар не готов на сто процентов, ему не следует играть. Если футболист возвращается после длительного восстановления, чуть потренировавшись, то, скорее всего, он снова травмируется", - считает врач.

30-летний бельгиец является самым дорогим футболистом в истории "Реала", поскольку летом 2019 года "сливочные" не пожалели заплатить 115 миллионов евро лондонскому "Челси" за вингера с ярким дриблингом.

В текущем сезоне в активе Азара за "Реал" 14 поединков, где он трижды забивал голы.

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Автор: Будрин Артем