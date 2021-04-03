Украинец провел на поле 78 минут.

"Аталанта" в матче 29-го тура Серии А дома обыграла "Удинезе" со счетом 3:2.

Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе бергамасков и внес существенный вклад в общий успех. Сперва экс-хавбек "Зари" отдал голевую передачу на Луиса Муриэля, а затем ассистировал Дювану Сапате. Оба колумбийские форварды блестяще воспользовались креативными способностями нашего 27-летнего соотечественника.

А на 78-й минуте Руслан ушел заслуженно отдыхать после изнурительной игры. Портал Whoscored назвал Руслана одним из лучших игроков матча. Он получил высокий балл - 8,1! Больше лишь у автора дубля - Муриэля.

Заметим, что экс-игрок "Шахтера" Виктор Коваленко провел весь поединок на скамейке запасных. Для команды Джан-Пьеро Гасперини это третья победа к ряду в чемпионате.

Аталанта - Удинезе - 3:2

Голы: Муриэль,19, 43, Сапата, 61 - Перейра, 45, Ларсен, 71

"Аталанта": Голлини, Толой, Ромеро, Паломино, Госенс (Джимсити, 46), Пессина (Пашалич, 77), Фройлер, де Роон, Малиновский (Мехле, 78) Сапата (Миранчук, 86), Муриэль (Иличич, 46)

"Удинезе": Муссо, Бекао, Бонифацы, Нойтинк (Самир, 69), Молина, Цигелар (Ларсен, 59), Перейра, Воллас, де Пауль, Чука (Льоренте, 59), Брааф (Форестьери, 70)

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Серия А: положение команд

"Интер" все еще занимает первую строчку. У команды Антонио Конте после 27 туров 65 очков.

Далее в таблице идут "Милан" (29 матчей, 60 очков), "Ювентус" (27 матчей, 55 очков) и "Аталанта" (29 матчей, 58 очков).

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Автор: Будрин Артем