Руслан Малиновский помог своей команде одержать важнейшую победу.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил свой второй гол за "Аталанту" в этом сезоне.

Украинец вышел на поле в стартовом составе "Аталанты" и отличился на 37-й минуте.

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Малиновский направил мяч в сетку мощным ударом, забив второй гол "Аталанты", которая в итоге победила со счетом 3:2.

Кубок Италии. 1/4 финала.

"Аталанта" – "Лацио" - 3:2

Голы: Джимсити, 7, Малиновский, 36, Миранчук, 58 - Мурики, 17, Ачерби, 34

"Аталанта": Голлини - Паломино, Ромеро, Джимсити – Госенс, Пессина, Фройлер, Мехле (Кальдара, 88) – Миранчук (де Рун, 59), Малиновский (Сапата, 59) – Муриэль (Толой, 63).

"Лацио": Рейна – Ачерби, Худт (Иммобиле, 71), Патрик (Пароло, 46) – Фарес (Лаццари, 46), Акпа-Акпро, Эскаланте (Корреа, 62), Милинкович-Савич, Марушич – Мурики, Перейра (Лулич, 81).

Стадион: "Атлеты Адзурри д'Италия" (Бергамо, Италия).

Заметим, что на 67-й минуте нападающий "Аталанты" Луис Муриэль не забил пенальти. В полуфинале команда Малиновского сыграет с победителем пары "Наполи" - "Специя".

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Автор: Будрин Артем