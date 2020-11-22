Артем Милевский забил пятый гол в сезоне / фото dynamo-brest.by
Нападающий Артем Милевский отличился забитым голом за брестское "Динамо" в матче 29-го тура чемпионата Беларуси против "Городеи".
Милевский вышел на замену на 75-й минуте, а уже через три минуты забил третий гол своей команды и помог ей одержать победу - матч завершился со счетом 4:1. Также в этой встрече у "Динамо" отличился украинец Александр Нойок.
Милевский отличился голом впервые с 20 июня. Его безголевая серия составляла 820 минут.
Всего на счету форварда 5 голов и 5 голевых передач в 34 матчах за брестское "Динамо" в сезоне.
Артем Милевский: где форвард продолжит карьеру
- В октябре Милевский намекнул на то, что покинет брестское "Динамо" в конце года.
- Агент нападающего заявил, что Милевский может вернуться в УПЛ.
- Также стало известно, что у форварда есть вариант на Кипре.
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