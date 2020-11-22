Украинский нападающий отличился впервые с июня.

Нападающий Артем Милевский отличился забитым голом за брестское "Динамо" в матче 29-го тура чемпионата Беларуси против "Городеи".

Милевский вышел на замену на 75-й минуте, а уже через три минуты забил третий гол своей команды и помог ей одержать победу - матч завершился со счетом 4:1. Также в этой встрече у "Динамо" отличился украинец Александр Нойок.

Милевский отличился голом впервые с 20 июня. Его безголевая серия составляла 820 минут.

Всего на счету форварда 5 голов и 5 голевых передач в 34 матчах за брестское "Динамо" в сезоне.

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Автор: Антон Дударь