Украинский форвард будет выступать за турецкий "Коньяспор".

"Коньяспор" подписал украинского нападающего Артема Кравца.

Об этом сообщил официальный сайт турецкого клуба.

Контракт с 31-летним футболистом рассчитан на два года. Он достался клубу бесплатно, так как находился в статусе свободного агента.

Новая команда украинца в прошлом сезоне чемпионата Турции заняла 12-е место.

Напомним, Кравец только 20 августа вернулся в "Динамо". Он успел сыграть лишь в одном официальном матче, выйдя на замену в игре УПЛ против "Львова", а спустя месяц киевский клуб расстался с игроком.

Артем Кравец: главное

Согласно официальным данным, Кравец решил уйти из "Динамо", так как хочет получать регулярную игровую практику.

Кравец является воспитанником "Динамо" и дебютировал за киевлян еще в 2007 году.

Форвард также поиграл за киевский "Арсенал", немецкий "Штутгарт", испанскую "Гранаду", а предыдущие два с половиной года провел в турецком "Кайсериспоре".

Кравец опроверг информацию о том, что находился в плохой физической форме, а решение отказаться от его услуг принял главный тренер киевлян Мирча Луческу.

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Перевод: Данил Слесь