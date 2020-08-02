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Дисквалифицированный за допинг футболист Динамо посетил вечер бокса и встретился с Усиком (фото)

11:36, 02 августа 2020
Футбол
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Беседин вернется на поле осенью / фото ФК Динамо Киев

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин посетил вечер бокса, который организовала промоутерская компания Александра Усика Usyk17 Promotion.

24-летний футболист опубликовал фото с места проведения шоу в Instagram.

Вечер бокса под названием "Big Boxing Night" проходил в селе Лесники под Киевом. Беседин сделал совместные фото с Александром Усиком, а также еще одним известным украинским боксером Денисом Беринчиком.

фото instagram.com/artembesedin
фото instagram.com/artembesedin

Напомним, Беседин отбывает дисквалификацию после того, как провалил допинг-тест в конце прошлого года. Его отстранение закончится уже осенью.

УНИАН ранее опубликовал результаты всех боев вечера бокса в Лесниках.

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