Дисквалифицированный за допинг футболист Динамо посетил вечер бокса и встретился с Усиком (фото)

Артем Беседин решил провести время за просмотром боксерских поединков.

Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин посетил вечер бокса, который организовала промоутерская компания Александра Усика Usyk17 Promotion.

24-летний футболист опубликовал фото с места проведения шоу в Instagram.

Вечер бокса под названием "Big Boxing Night" проходил в селе Лесники под Киевом. Беседин сделал совместные фото с Александром Усиком, а также еще одним известным украинским боксером Денисом Беринчиком.

Напомним, Беседин отбывает дисквалификацию после того, как провалил допинг-тест в конце прошлого года. Его отстранение закончится уже осенью.

УНИАН ранее опубликовал результаты всех боев вечера бокса в Лесниках.

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