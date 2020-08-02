Дисквалифицированный за допинг футболист Динамо посетил вечер бокса и встретился с Усиком (фото)
11:36, 02 августа 2020Футбол
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Артем Беседин решил провести время за просмотром боксерских поединков.
Беседин вернется на поле осенью / фото ФК Динамо Киев
Нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин посетил вечер бокса, который организовала промоутерская компания Александра Усика Usyk17 Promotion.
24-летний футболист опубликовал фото с места проведения шоу в Instagram.
Вечер бокса под названием "Big Boxing Night" проходил в селе Лесники под Киевом. Беседин сделал совместные фото с Александром Усиком, а также еще одним известным украинским боксером Денисом Беринчиком.
фото instagram.com/artembesedin
фото instagram.com/artembesedin
Напомним, Беседин отбывает дисквалификацию после того, как провалил допинг-тест в конце прошлого года. Его отстранение закончится уже осенью.
УНИАН ранее опубликовал результаты всех боев вечера бокса в Лесниках.
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