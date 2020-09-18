Главный тренер "Колоса" Руслан Костышин поделился эмоциями после победы своих подопечных над "Арисом" во втором квалификационном раунде Лиги Европы.
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Костышина цитирует novasports.gr.
"Я горжусь и счастлив, потому что это была наша первая игра в еврокубках, и мы добились победы. Для нас это исторический момент, и победа доставляет нам двойную радость", - сказал Костышин.
Он отметил, что план "Колоса" на игру сработал:
"Не могу выделить какой-то ключ к победе. Мы просто сделали все, как запланировали. Ничего особенного, но наш план сработал".
Костышин выразил мнение, что "Арису" помешало плохое состояние поля:
"Арис" - техничная команда, в которой много хороших игроков. Но состояние поля им не помогало. Они не могли показать свои лучшие качества, и это помогло нам".
"Колос": дебют в еврокубках
- "Колос" обыграл "Арис" на выезде со счетом 2:1 благодаря голам Евгения Новака и Дениса Антюха.
- Клуб из Ковалевки, который еще в позапрошлом сезоне играл в Первой лиге Украины, провел свой дебютный матч в еврокубках.
- В третьем раунде квалификации "Колос" на выезде сыграет с хорватской "Риекой". Матч состоится 24 сентября.
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