В 12 клубах АПЛ перед возобновлением тренировок обнаружен коронавирус
17:15, 19 августа 2020Футбол
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14 футболистов успели заразиться во время отпуска.
Новый сезон АПЛ начнется 12 сентября / фото premierleague.com
В английской Премьер-лиге обнаружены новые случаи заражения коронавирусом среди футболистов.
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Об этом сообщает The Telegraph.
По информации издания, перед возобновлением тренировок футболисты всех 20 клубов АПЛ прошли тестирование на COVID-19. Результат оказался положительным у 14 игроков, имена которых не называются.
Организаторы турнира обеспокоены ситуацией. Футболисты находились в отпуске и контактировали друг с другом на отдыхе. В будущем количество положительных тестов может увеличиться.
- Чемпионом АПЛ по итогам прошлого сезона, который останавливали из-за пандемии коронавируса, стал "Ливерпуль".
- Новый сезон планировалось начать 8 августа, но из-за COVID-19 было принято решение отложить старт на 12 сентября.
- Ранее стало известно, что футболистов в АПЛ будут удалять с поля за кашель.
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