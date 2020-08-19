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В 12 клубах АПЛ перед возобновлением тренировок обнаружен коронавирус

17:15, 19 августа 2020
Футбол
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Новый сезон АПЛ начнется 12 сентября / фото premierleague.com

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Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, перед возобновлением тренировок футболисты всех 20 клубов АПЛ прошли тестирование на COVID-19. Результат оказался положительным у 14 игроков, имена которых не называются.

Организаторы турнира обеспокоены ситуацией. Футболисты находились в отпуске и контактировали друг с другом на отдыхе. В будущем количество положительных тестов может увеличиться.

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Перевод: Данил Слесь

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