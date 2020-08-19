В 12 клубах АПЛ перед возобновлением тренировок обнаружен коронавирус

14 футболистов успели заразиться во время отпуска.

В английской Премьер-лиге обнаружены новые случаи заражения коронавирусом среди футболистов.

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Об этом сообщает The Telegraph.

По информации издания, перед возобновлением тренировок футболисты всех 20 клубов АПЛ прошли тестирование на COVID-19. Результат оказался положительным у 14 игроков, имена которых не называются.

Организаторы турнира обеспокоены ситуацией. Футболисты находились в отпуске и контактировали друг с другом на отдыхе. В будущем количество положительных тестов может увеличиться.

Чемпионом АПЛ по итогам прошлого сезона, который останавливали из-за пандемии коронавируса, стал "Ливерпуль".

Новый сезон планировалось начать 8 августа, но из-за COVID-19 было принято решение отложить старт на 12 сентября.

Ранее стало известно, что футболистов в АПЛ будут удалять с поля за кашель.

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Перевод: Данил Слесь