Супруга Артема Кравца с юмором рассказала о своем отношении к изменам.

Жена футболиста "Коньяспора" и сборной Украины Артема Кравца Анна ответила на вопрос о своем отношении к измене.

Об этом она сказала, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram-stories.

Анна Кравец пошутила, что ее мужу в 31 год уже не до измен.

"У нас таких проблем нет, Крава в 31 уже старый дед пердун. Ему контру бы пошпилить, а не телочек", - написала Кравец, поставив смеющийся смайл.

Под "контрой" девушка имела в виду компьютерную игру "Counter-Strike".

Далее она продолжила более серьезно:

"Как я отношусь к измене: ну честно (не ругайте меня), измена мужчины - это вина женщины в большинстве случаев. И наоборот измена женщины - вина мужчины. Ну или если женщина уходит от одного к другому - вина первого. Можно заменить слово "вина" на "проблема в". Нужно быть такой/таким, чтобы партнеру не хотелось других".

Читайте такжеУкраинский нападающий не реализовал послематчевый пенальти в матче Кубка Турции (видео)Отметим, что Артем и Анна Кравец воспитывают мальчиков-двойняшек, которые родились в 2017 году. В мае прошлого года футболист заявил, что они с женой расстались. Однако уже осенью Кравец сообщил, что они снова вместе, а развестись весной "не успели из-за карантина".

"У нас была своя история, на которую повлияли расстояние и карантин. Где-то недопонимали друг друга на расстоянии. На данном этапе у нас хорошие отношения. У нас семья, дети. Мы не думаем о разводе", - говорил футболист.

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Автор: Антон Дударь