Андрей Ярмоленко / фото REUTERS

Украинец вышел на поле в стартовом составе, а на 22-й минуте отдал результативную передачу на Себастьяна Алле. Спустя четыре минуты Ярмоленко начал еще одну результативную атаку, которую также завершил точным ударом Алле.

"Вест Хэм" одержал победу со счетом 3:0 и вышел в следующий этап турнира.

Андрей Ярмоленко в "Вест Хэме": последние новости

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Автор: Данил Слесь