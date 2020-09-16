Украинец помог своей команде уверенно разобраться с "Чарльтоном".

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко успешно провел матч за "Вест Хэм" против "Чарльтона" в 1/32 финала Кубка английской лиги.

Украинец вышел на поле в стартовом составе, а на 22-й минуте отдал результативную передачу на Себастьяна Алле. Спустя четыре минуты Ярмоленко начал еще одну результативную атаку, которую также завершил точным ударом Алле.

"Вест Хэм" одержал победу со счетом 3:0 и вышел в следующий этап турнира.

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Автор: Данил Слесь