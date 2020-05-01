"Сделаем все возможное": в УАФ рассказали о ситуации с новым контрактом Шевченко

Андрей Павелко прокомментировал предстоящее продление контракта с Андреем Шевченко и его штабом.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал ситуацию с новыми контрактами главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко и его ассистентов.

Слова Павелко приводит официальный сайт УАФ.

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"Мы все не представляем сборную Украины на Евро в 2021 году без тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. Но надо запастись терпением. Мы будем готовить соответствующее решение к очередному заседанию Исполнительного комитета УАФ. Именно исполком будет принимать это решение и определять, на какой срок будет заключен новый контракт", - сказал Павелко.

"Но я могу заверить всех болельщиков, а также футболистов сборной, мы сделаем все возможное, чтобы тренерский штаб Андрея Шевченко работал с национальной командой и в дальнейшем", - добавил он.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Шевченко может остаться в сборной Украины до окончания ЧМ-2022.