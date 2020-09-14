Шевченко является легендой Милана / фото УАФ

Фото легендарный футболист опубликовал на своей странице в Instagram.

"Всегда испытываю потрясающие эмоции, когда снова надеваю футболку "Милана". Белый цвет формы вызывает незабываемые воспоминания. "Милан" навсегда в моем сердце", - написал Шевченко.

фото instagram.com/andriyshevchenko
фото instagram.com/andriyshevchenko

Андрей Шевченко в "Милане": главные успехи

  • В белой форме "россонери" играли в победном финале Лиги чемпионов-2002/03 против "Ювентуса" (0:0, 3:2 по пенальти). Шевченко стал первым победителем турнира в истории Украины.
  • Украинский нападающий выступал за "Милан" с 1999-го по 2006-й и с 2008-го по 2009-й годы. Дважды он становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии (2000, 2004).
  • Шевченко в составе итальянского клуба помимо победы в ЛЧ стал чемпионом Италии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также получил "Золотой мяч".

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Автор: Данил Слесь