Андрей Лунин на тренировке Реала / фото realmadrid.com
Вратарь сборной Украины Андрей Лунин начал подготовку к новому сезону в составе мадридского "Реала".
После возвращения из сборной Украины Лунин приступил к тренировкам в составе первой команды "сливочных", о чем сообщается в Twitter-аккаунте "Реала".
Ожидается, что в следующем сезоне Лунин станет резервным голкипером "Реала" - украинец будет подменять Тибо Куртуа.
⚡ ¡Esto no para! ⚡— Real Madrid C.F. (34🏆) (@realmadrid) September 8, 2020
⚽ ¡Así fue nuestro martes en #RMCity! 🌱#HalaMadridpic.twitter.com/9yDyjfW7qh
Андрей Лунин: карьера в Испании
- Украинский вратарь перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, но сразу шанса в первой команде мадридцев не получил.
- Лунин провел один сезон в аренде в "Леганесе", а затем полсезона в аренде в "Вальядолиде". В обоих клубах он был резервным голкипером и получал мало возможностей проявить себя.
- В январе украинец на правах аренды перешел в "Овьедо", где стал основным вратарем. Украинский голкипер провел за клуб из Сегунды 20 матчей, в шести из них сумев сохранить свои ворота сухими. Также он отразил три пенальти.
- В начале сентября "Реал" официально сообщил, что Лунин начнет новый сезон в составе "сливочных".
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