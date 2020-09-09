Андрей Лунин должен начать новый сезон в качестве резервного голкипера мадридского клуба.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин начал подготовку к новому сезону в составе мадридского "Реала".

После возвращения из сборной Украины Лунин приступил к тренировкам в составе первой команды "сливочных", о чем сообщается в Twitter-аккаунте "Реала".

Ожидается, что в следующем сезоне Лунин станет резервным голкипером "Реала" - украинец будет подменять Тибо Куртуа.

Андрей Лунин: карьера в Испании

Украинский вратарь перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, но сразу шанса в первой команде мадридцев не получил.

Лунин провел один сезон в аренде в "Леганесе", а затем полсезона в аренде в "Вальядолиде". В обоих клубах он был резервным голкипером и получал мало возможностей проявить себя.

В январе украинец на правах аренды перешел в "Овьедо", где стал основным вратарем. Украинский голкипер провел за клуб из Сегунды 20 матчей, в шести из них сумев сохранить свои ворота сухими. Также он отразил три пенальти.

В начале сентября "Реал" официально сообщил, что Лунин начнет новый сезон в составе "сливочных".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь