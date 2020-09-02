Украинский голкипер начнет новый сезон в команде Зинедина Зидана.

Вратарь сборной Украины Андрей Лунин, как и писали испанские СМИ, начнет новый сезон в составе основной команды мадридского "Реала".

Это подтвердил официальный сайт испанского клуба.

Мадридцы опубликовали отчет о первой тренировке команды Зинедина Зидана перед стартом нового сезона. При этом отметили, что сессию пропустили только игроки, которые отправились в сборные. Среди них была и фамилия Лунина.

21-летний украинец начнет подготовку к новому сезону с "Реалом" уже после возвращения из расположения национальной команды. Он станет дублером первого номера команды - бельгийца Тибо Куртуа.

Ранее "Реал" вернул в "Пари Сен-Жермен" Альфонса Ареоля, который не смог навязать конкуренцию Куртуа.

Андрей Лунин в Испании: главное

Украинский вратарь перешел в "Реал" из луганской "Зари" летом 2018 года, но сразу шанса в основе команды не получил.

Лунин с переменным успехом выступал на правах аренды за "Леганес" и "Вальядолид", а затем смог проявить себя в составе "Овьедо".

За "Овьедо" кипер провел 20 матчей, из которых в шести оставлял свои ворота сухими, а также отразил три пенальти. Лунин стал основным вратарем клуба из Сегунды и его главной звездой.

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Перевод: Данил Слесь