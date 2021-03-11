Анатолий Трубин находится в сфере интересов ряда клубов.

Донецкий "Шахтер" отклонил несколько предложений по трансферу украинского вратаря Анатолия Трубина.

Об этом рассказал ассистент директора по футболу "Шахтера" Карло Николини, передает tuttomercatoweb.

По его словам, в частности, "горняки" получали два конкретных предложения из Италии:

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"Меня не удивят предложения по Трубину, потому что мы уже их получали, и не только от итальянских команд. Два предложения были из Италии, но не от "Милана". Мы оба раза отказали, потому что нам предложили даже не половину от того, как мы оцениваем Трубина".

"Подумайте, какая у него может быть стоимость, учитывая, что это очень молодой вратарь с опытом игры в Лиге чемпионов и Лиге Европы, который выступает на высоком уровне в чемпионате, а также является игроком сборной", - добавил Николини.

Анатолий Трубин: прогресс в "Шахтере"

19-летний Трубин является воспитанником "Шахтера", а за первую команду "горняков" дебютировал 26 мая 2019 года в матче с "Мариуполем".

На данный момент голкипер провел за "горняков" 27 матчей. В сезоне 2020-2021 он стал основным вратарем команды.

В пяти матчах группового этапа Лиги чемпионов 2020-2021 Трубин трижды сумел сохранить свои ворота сухими. По итогам матча с "Реалом" он был включен в символическую сборную недели в ЛЧ. Также в этом сезоне на его счету два "сухих" матча в Лиге Европы.

Сэйв Трубина был включен в число лучших сэйвов ЛЧ 2020-2021.

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Автор: Антон Дударь