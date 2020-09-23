"Ювентус" подписал нападающего сборной Испании Альваро Морату из мадридского "Атлетико".
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Об этом сообщил официальный сайт итальянского клуба.
"Юве" арендовал 27-летнего футболиста на один год с возможностью продлить соглашение еще на один сезон, а также выкупить контракт.
По информации ряда источников, аренда на один сезон будет стоить туринцам 10 миллионов евро, а выкупить футболиста можно будет за 45 миллионов. Еще один год аренды обойдется "Ювентусу" еще в 10 миллионов, которые будут вычтены из возможной суммы выкупа.
Мората выступал за "Ювентус" с 2014-го по 2016-й год после перехода из мадридского "Реала". В "Атлетико" футболист находился в аренде из "Челси", а летом этого года "матрасники" выкупили игрока за 56 миллионов евро.
В прошлом сезоне чемпионата Испании форвард провел 34 матча, забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи. Заменить игрока в "Атлетико" может нападающий "Барселоны" Луис Суарес.
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