Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно дисквалифицировал футболиста любительского клуба "Скорук" Алексея Пинчука.
Об этом сообщил официальный сайт УАФ.
В товарищеском матче против "Днепра-1" U-19, который состоялся 3 марта, Пинчук неоправданно грубо и, не пытаясь сыграть в мяч, сфолил в центре поля и сломал ногу футболисту днепрян Александру Килыку.
Читайте такжеВ Бразилии футболист заработал удаление на десятой секунде матча (видео)
Теперь Пинчук навсегда отстранен от соревнований под эгидой УАФ и ее членов.
Ранее Ассоциация футбола Днепропетровской области бессрочно отстранила Пинчука от участия в турнирах под своей эгидой.
29-летний Пинчук ранее выступал на профессиональном уровне. Он поиграл за каменскую "Сталь", армянский "Гандзасар", "Сумы", "Верес", "Николаев", запорожский "Металлург" и "Горняк-Спорт".
Вас также могут заинтересовать новости:
- Звезду футбола Ибрагимовича могут дисквалифицировать на три года: названа причина
- УАФ вынесла вердикт украинским футболистам, игравшим в "ЛНР" и "ДНР"
- Десну наказали денежным штрафом после расистского скандала в матче УПЛ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram