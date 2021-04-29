Алексей Пинчук сломал ногу сопернику в товарищеском матче.

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно дисквалифицировал футболиста любительского клуба "Скорук" Алексея Пинчука.

Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

В товарищеском матче против "Днепра-1" U-19, который состоялся 3 марта, Пинчук неоправданно грубо и, не пытаясь сыграть в мяч, сфолил в центре поля и сломал ногу футболисту днепрян Александру Килыку.

Читайте такжеВ Бразилии футболист заработал удаление на десятой секунде матча (видео)

Теперь Пинчук навсегда отстранен от соревнований под эгидой УАФ и ее членов.

Ранее Ассоциация футбола Днепропетровской области бессрочно отстранила Пинчука от участия в турнирах под своей эгидой.

29-летний Пинчук ранее выступал на профессиональном уровне. Он поиграл за каменскую "Сталь", армянский "Гандзасар", "Сумы", "Верес", "Николаев", запорожский "Металлург" и "Горняк-Спорт".

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь