Среди задач нового главного тренера на следующий сезон - построить новую команду и улучшить результаты.

Руководство футбольного клуба "Александрия" представило нового главного тренера команды.

Как сообщает пресс-службу клуба, команду возглавил Юрий Гура.

Отмечается, что 44-летний Гура является уроженцем города Александрии и работает в структуре клуба с лета 2014 года. Среди его достижений есть серебряная медаль Второй лиги с "УкрАгроКомом" с последующим выходом в Первую лигу.

В марте 2014 года Юрий Гура получил тренерский диплом UEFA категории PRO.

"Начинается новая страница александрийского футбола, которую на посту главного тренера команды будет писать Юрий Гура. Это решение, как для меня, является логичным... Он много лет играл в Александрии, много лет работал на различных тренерских должностях в нашем клубе", - отметил президент ФК "Александрия" Сергей Кузьменко.

По его словам, среди задач нового главного тренера на следующий сезон - построить новую команду и улучшить результаты.

"Мы ставим себе амбициозные задачи вернуться в пятерку лучших команд, что дает большие перспективы. Я убежден в том, что мы будем быстро строить новую команду и предложим нашим соперникам интересную игру и хорошую борьбу, а болельщикам - яркий и красивый футбол", - добавил Кузьменко.

Сам Гура отметил, что под его руководством команда будет опираться на опыт основных игроков, при этом будет пытаться омолаживать состав.

"Важно, чтобы команда выглядела достойно на футбольном поле и демонстрировала качественный футбол, который нравится нашим болельщикам", - сказал новый наставник "Александрии".

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Владимир Шаран: каденция в Александрии

13 мая стало известно, что Владимир Шаран покинул пост главного тренера "Александрии". Он возглавлял команду александрийцев суммарно 10 лет: с января 2010 года по декабрь 2011 года и с 2013 года и до этого мая.

В сезоне 2016/2017 Шаран привел "Александрию" к шестому месту в УПЛ и впервые в истории вывел клуб в Лигу Европы.

По итогам сезона 2018/2019 годов команда Шарана завоевала бронзовые медали УПЛ, а в сезоне 2019/2020 этот успех позволил им сыграть в групповом раунде Лиги Европы. В сезоне 2020/2021 "Александрия" финишировала на 9-й позиции турнирной таблицы УПЛ.

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Автор: Александр Топчий