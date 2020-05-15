"Оставь нас в покое": украинский футболист Зинченко обратился к коронавирусу (фото)

Александр Зинченко хочет вновь наслаждаться футболом.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в сети обратился к коронавирусу.

Украинский футболист разместил в Instagram фото, на котором мысленно будто бы обращается к вирусу.

"Вирус, просто оставь нас в покое и позволь всем наслаждаться нашей прекрасной игрой", - написал Зинченко.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что клуб УПЛ запустил челлендж в сети под названием "Соскучились по футболу".