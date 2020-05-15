"Оставь нас в покое": украинский футболист Зинченко обратился к коронавирусу (фото)
20:34, 15 мая 2020Футбол
98 0
Александр Зинченко хочет вновь наслаждаться футболом.
Александр Зинченко / REUTERS
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко в сети обратился к коронавирусу.
Украинский футболист разместил в Instagram фото, на котором мысленно будто бы обращается к вирусу.
"Вирус, просто оставь нас в покое и позволь всем наслаждаться нашей прекрасной игрой", - написал Зинченко.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что клуб УПЛ запустил челлендж в сети под названием "Соскучились по футболу".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter