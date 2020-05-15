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"Оставь нас в покое": украинский футболист Зинченко обратился к коронавирусу (фото)

20:34, 15 мая 2020
Футбол
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Александр Зинченко / REUTERS

Украинский футболист разместил в Instagram фото, на котором мысленно будто бы обращается к вирусу.

"Вирус, просто оставь нас в покое и позволь всем наслаждаться нашей прекрасной игрой", - написал Зинченко.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что клуб УПЛ запустил челлендж в сети под названием "Соскучились по футболу".

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