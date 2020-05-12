"Соскучились по футболу": клуб УПЛ запустил челлендж в сети (фото)
13:35, 12 мая 2020Футбол
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Полтавская "Ворскла" передала эстафету другим клубам из чемпионата Украины.
Нападающий Ворсклы Владислав Кулач / фото: facebook.com/fcvorskla/
Полтавская "Ворскла" запустила в сети челлендж под названием "Соскучились по футболу".
"Все мы, большая футбольная семья ФК "Ворскла", очень соскучились по своей привычной работе и по болельщикам на трибунах родного стадиона", - говорится в сообщении "Ворсклы" в Facebook.
Полтавский клуб разместил фотографии с игроками команды, болельщиками и сотрудниками стадиона, которые держат в руках плакаты с надписями: "Надоело смотреть матчи в записи", "Так хочется забить гол в падении через себя" и другими
"Ворскла" передала эстафету другим клубам УПЛ.
facebook.com/fcvorskla
фото: facebook.com/fcvorskla
фото: facebook.com/fcvorskla
фото: facebook.com/fcvorskla
фото: facebook.com/fcvorskla
фото: facebook.com/fcvorskla
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" устроило "поджог" травы на домашнем стадионе, чтобы напомнить о серьезной проблеме.
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