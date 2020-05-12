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"Соскучились по футболу": клуб УПЛ запустил челлендж в сети (фото)

13:35, 12 мая 2020
Футбол
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Нападающий Ворсклы Владислав Кулач / фото: facebook.com/fcvorskla/

"Все мы, большая футбольная семья ФК "Ворскла", очень соскучились по своей привычной работе и по болельщикам на трибунах родного стадиона", - говорится в сообщении "Ворсклы" в Facebook.

Полтавский клуб разместил фотографии с игроками команды, болельщиками и сотрудниками стадиона, которые держат в руках плакаты с надписями: "Надоело смотреть матчи в записи", "Так хочется забить гол в падении через себя" и другими

"Ворскла" передала эстафету другим клубам УПЛ. 

facebook.com/fcvorskla
фото: facebook.com/fcvorskla
фото: facebook.com/fcvorskla
фото: facebook.com/fcvorskla
фото: facebook.com/fcvorskla
фото: facebook.com/fcvorskla

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" устроило "поджог" травы на домашнем стадионе, чтобы напомнить о серьезной проблеме.

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