"Соскучились по футболу": клуб УПЛ запустил челлендж в сети (фото)

Полтавская "Ворскла" передала эстафету другим клубам из чемпионата Украины.

Полтавская "Ворскла" запустила в сети челлендж под названием "Соскучились по футболу".

"Все мы, большая футбольная семья ФК "Ворскла", очень соскучились по своей привычной работе и по болельщикам на трибунах родного стадиона", - говорится в сообщении "Ворсклы" в Facebook.

Полтавский клуб разместил фотографии с игроками команды, болельщиками и сотрудниками стадиона, которые держат в руках плакаты с надписями: "Надоело смотреть матчи в записи", "Так хочется забить гол в падении через себя" и другими

"Ворскла" передала эстафету другим клубам УПЛ.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Динамо" устроило "поджог" травы на домашнем стадионе, чтобы напомнить о серьезной проблеме.