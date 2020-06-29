Футболист сборной Украины Зинченко отреагировал на слухи о романе с украинской теннисисткой

Александр Зинченко попросил "не веселить" его.

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко опроверг слухи о том, что ранее у него был роман с украинской теннисисткой Ольгой Янчук, которая сейчас встречается с легионером "Динамо" Жерсоном Родригесом.

Читайте такжеСкандальный легионер Динамо встречается с украинской теннисисткой (фото)

В СМИ появилась информация о том, что Янчук "приписывали романтические связи" с Зинченко.

Футболист разместил в Instagram скриншот публикации и написал: "Не веселите".

Напомним, Зинченко состоит в отношениях с телеведущей Владой Седан. В октябре 2019 года он сделал ей предложение.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Зинченко резко отреагировал на слухи о желании получить гражданство РФ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram