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Футболист сборной Украины Зинченко отреагировал на слухи о романе с украинской теннисисткой

20:38, 29 июня 2020
Футбол
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В Instagram теннисистки есть совместное фото с Зинченко / фото instagram.com/olgaianchuk

Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко опроверг слухи о том, что ранее у него был роман с украинской теннисисткой Ольгой Янчук, которая сейчас встречается с легионером "Динамо" Жерсоном Родригесом.

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В СМИ появилась информация о том, что Янчук "приписывали романтические связи" с Зинченко. 

Футболист разместил в Instagram скриншот публикации и написал: "Не веселите".

Напомним, Зинченко состоит в отношениях с телеведущей Владой Седан. В октябре 2019 года он сделал ей предложение.

фото instagram.com/zinchenko_96

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Зинченко резко отреагировал на слухи о желании получить гражданство РФ.

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