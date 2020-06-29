Футболист сборной Украины Зинченко отреагировал на слухи о романе с украинской теннисисткой
Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Украины Александр Зинченко опроверг слухи о том, что ранее у него был роман с украинской теннисисткой Ольгой Янчук, которая сейчас встречается с легионером "Динамо" Жерсоном Родригесом.
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В СМИ появилась информация о том, что Янчук "приписывали романтические связи" с Зинченко.
Футболист разместил в Instagram скриншот публикации и написал: "Не веселите".
Напомним, Зинченко состоит в отношениях с телеведущей Владой Седан. В октябре 2019 года он сделал ей предложение.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Зинченко резко отреагировал на слухи о желании получить гражданство РФ.
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