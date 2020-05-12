"Заиграло самолюбие": экс-футболист сборной Украины вспомнил, как отказался выйти на замену при Блохине

Cкандальный эпизод произошел в 2004-м году.

Бывший полузащитник сборной Украины Александр Рыкун рассказал, как отказался выходить на замену в товарищеском матче с Францией (0:1) в 2004-м году - тогда национальную команду тренировал Олег Блохин.

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Рыкун в интервью сhampion.com.ua отметил, что не грубил главному тренеру, а также объяснил, почему решил не выходить на поле:

"В СМИ эту историю подали не совсем так, как было на самом деле. "Сам выходи" Блохину не говорил. Надеялся, что выпустят хотя бы на полчаса. Зидан нам забил на 89-й минуте. Только после этого мне предложили выйти на поле.

Я бы понял, если бы это была тактическая замена - потянуть время. Но это товарищеский матч, мы проиграем 0:1, что я могу сделать за три добавленные минуты? Чуда, конечно, случаются. И в футболе тоже. Но это бывает крайне редко. Немного заиграло самолюбие. Блохину ответил, что не могу выйти. Он позвал Венглинского, Олег вышел на 90-й минуте. Если бы это был отборочный матч, то я бы себе такого не позволил".

Бывший футболист добавил, что после этой ситуации несколько месяцев не получал вызов в сборную:

"Не думаю, что он обиделся. Потом говорил, мол, мы с Рыкуном друг друга поняли. После этого инцидента какое-то время не вызывал. Но через несколько месяцев я снова получил приглашение. 17 ноября вышел на замену в Стамбуле в матче против Турции".

Александр Рыкун завершил карьеру в 2010-м году. Всего за сборную Украины бывший полузащитник "Днепра" и "Металлиста" провел восемь матчей.

Как сообщал УНИАН, ранее Блохин объяснил, почему ряд легионеров не заиграл в "Динамо".