"Надо было меньше курить кальян": Блохин объяснил, почему ряд легионеров не заиграл в Динамо

Тренер назвал проблемных игроков, с которыми он работал в киевском клубе.

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Олег Блохин рассказал, почему некоторым дорогостоящим легионерам так и не удалось заиграть в команде под его руководством, несмотря на звездный статус.

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Специалист дал интервью YouTube-каналу "ТаТоТаке".

"Беланда надо было меньше курить кальян, тогда, может быть... Он же все-таки мусульманин, может быть, здесь у него проблема. Он неуправляемый просто человек.

Раффаэл не хотел играть, он хотел уехать в Германию. Кранчар уже был поломанным. Он - хороший игрок, но уже не успевал по темпу. Я к нему не имею претензий, у него только проблемы с весом были", - отметил Блохин.

Юнес Беланда перешел в "Динамо" из "Монпелье" в 2013-м году, после чего дважды отправлялся в аренду, а в 2017-м перешел в "Галатасарай".

Раффаэл был куплен у "Герты" в 2012-м, а уже в следующем году вернулся в Германию. Нико Кранчар перешел в украинскую команду из "Тоттенхэма" в том же сезоне, однако из-за травм редко появлялся на поле и был отдан в аренду, а в 2016-м расторг контракт с "Динамо".

Олег Блохин возглавил "Динамо" в сентябре 2012 года после отставки Юрия Семина, а покинул свой пост в апреле 2014-го за неудовлетворительные результаты.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" завершило сбор в Турции победой над чемпионом Грузии.