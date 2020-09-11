Александр Кучер находится на самоизоляции / фото ФК Металл
Бывший защитник сборной Украины, главный тренер футбольного клуба "Металл" Александр Кучер сдал положительный тест на коронавирус.
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Об этом сообщила пресс-служба "Металла" в Telegram.
Также коронавирус выявлен у ассистента Кучера Александра Призетко.
На данный момент Кучер и Призетко находятся на самоизоляции. Оба тренера чувствуют себя хорошо - у них нет симптомов болезни.
Матч 2-го тура Второй лиги между "Металлом" и командой "Реал Фарма" отменен не будет. Игроки харьковского клуба изолировались в отеле, но продолжают подготовку к игре.
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