Александр Кучер на данный момент возглавляет харьковский "Металл".

Бывший защитник сборной Украины, главный тренер футбольного клуба "Металл" Александр Кучер сдал положительный тест на коронавирус.

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Об этом сообщила пресс-служба "Металла" в Telegram.

Также коронавирус выявлен у ассистента Кучера Александра Призетко.

На данный момент Кучер и Призетко находятся на самоизоляции. Оба тренера чувствуют себя хорошо - у них нет симптомов болезни.

Матч 2-го тура Второй лиги между "Металлом" и командой "Реал Фарма" отменен не будет. Игроки харьковского клуба изолировались в отеле, но продолжают подготовку к игре.

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Автор: Антон Дударь