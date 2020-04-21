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Мемориал Лобановского-2020 не состоится из-за коронавируса

12:34, 21 апреля 2020
Футбол
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Памятник Валерию Лобановскому / фото: ФК Динамо Киев

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Мемориал Лобановского-2020 перенесен на 2021 год. Ориентировочные даты остаются теми же, что и в этом году.

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В турнире должны принять участие молодежные сборные Украины, Португалии, Словении и Болгарии.

Мемориал Лобановского проводится ежегодно, начиная с 2003 года.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что ФИФА может отменить все матчи национальных сборных в 2020 году.

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