Мемориал Лобановского-2020 не состоится из-за коронавируса
12:34, 21 апреля 2020Футбол
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Турнир молодежных сборных перенесен на следущий год.
Памятник Валерию Лобановскому / фото: ФК Динамо Киев
Традиционный турнир памяти Валерия Лобановского, проведение которого было запланировано на 29-31 мая в Киеве, в этом году не состоится.
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Мемориал Лобановского-2020 перенесен на 2021 год. Ориентировочные даты остаются теми же, что и в этом году.
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В турнире должны принять участие молодежные сборные Украины, Португалии, Словении и Болгарии.
Мемориал Лобановского проводится ежегодно, начиная с 2003 года.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что ФИФА может отменить все матчи национальных сборных в 2020 году.
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