Вратарь, который забивал Шахтеру в Кубке УЕФА, вылечился от коронавируса (фото)

Испанский голкипер Андрес Палоп провел в больнице двенадцать дней.

Бывший испанский вратарь Андрес Палоп вылечился от коронавируса.

Об этом он сообщил в Instagram.

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"Друзья, 12 дней назад меня положили в больницу после положительного теста на COVID-19. Это был непростой период, но результат последнего теста оказался отрицательным, так что я уже дома", - написал 46-летний Палоп.

"Хочу поблагодарить всех докторов, медсестер, уборщиц, поваров и вообще всю больницу. Все они помогли мне выздороветь. Большое спасибо, я никогда не забуду всю любовь и внимание, которые вы мне оказали. Обнимите всех и пожелайте всем людям, оказавшимся в подобной ситуации, оставаться позитивными и сильными. Берегите себя", - также отметил экс-вратарь.

Напомним, Палоп запомнился украинским болельщикам тем, что, выступая за "Севилью", забил гол в ворота "Шахтера" в компенсированное время матча 1/8 Кубка УЕФА сезона 2006-2007.

Кроме "Севильи", Палоп выступал за "Валенсию", "Вильярреал" и "Байер". В 2008 году голкипер стал чемпионом Европы в составе сборной Испании, правда, на поле не выходил.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что супруга украинского футболиста переболела коронавирусом.