"Понадобилось десять попыток": Шевченко вместе с сыном принял участие в челлендже от известного теннисиста (видео)

Андрей Шевченко выполнил трюк вместе со своим сыном Кристианом.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его сын Кристиан приняли участие в челлендже от первой ракетки мира Новака Джоковича.

Шевченко с сыном необходимо было повторить акробатическую позу - экс-футболист лег на спину, а Кристиан встал ему на колени.

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"Нам понадобилось десять попыток, чтобы сделать все правильно", - отметил Шевченко в подписи к видео.

В Instagram Шевченко выложил два видео - с приветствием и трюком.

Главный тренер украинской сборной передал эстафету Владимиру Кличко, Кака, Паоло Мальдини, Андреа Пирло, Джанлуиджи Буффону, а также актеру Марку Уолбергу.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Криштиану Роналду оригинально задействовал детей в своей домашней тренировке.