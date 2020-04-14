"Понадобилось десять попыток": Шевченко вместе с сыном принял участие в челлендже от известного теннисиста (видео)
09:21, 14 апреля 2020Футбол
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Андрей Шевченко выполнил трюк вместе со своим сыном Кристианом.
Андрей Шевченко с сыном Кристианом / скриншот
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и его сын Кристиан приняли участие в челлендже от первой ракетки мира Новака Джоковича.
Шевченко с сыном необходимо было повторить акробатическую позу - экс-футболист лег на спину, а Кристиан встал ему на колени.
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"Нам понадобилось десять попыток, чтобы сделать все правильно", - отметил Шевченко в подписи к видео.
В Instagram Шевченко выложил два видео - с приветствием и трюком.
Главный тренер украинской сборной передал эстафету Владимиру Кличко, Кака, Паоло Мальдини, Андреа Пирло, Джанлуиджи Буффону, а также актеру Марку Уолбергу.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Криштиану Роналду оригинально задействовал детей в своей домашней тренировке.
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