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"Понадобилось десять попыток": Шевченко вместе с сыном принял участие в челлендже от известного теннисиста (видео)

09:21, 14 апреля 2020
Футбол
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Андрей Шевченко с сыном Кристианом / скриншот

Шевченко с сыном необходимо было повторить акробатическую позу - экс-футболист лег на спину, а Кристиан встал ему на колени.

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"Нам понадобилось десять попыток, чтобы сделать все правильно", - отметил Шевченко в подписи к видео.

В Instagram Шевченко выложил два видео - с приветствием и трюком.

Главный тренер украинской сборной передал эстафету Владимиру Кличко, Кака, Паоло Мальдини, Андреа Пирло, Джанлуиджи Буффону, а также актеру Марку Уолбергу.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Криштиану Роналду оригинально задействовал детей в своей домашней тренировке.

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