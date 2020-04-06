Умер уникальный тренер, возглавлявший Реал, Барселону и Атлетико

Радомир Антич добился наибольшего успеха в Мадриде.

На 72-м году жизни скончался сербский футбольный тренер Радомир Антич.

Читайте такжеЛегендарный футболист Реала умер от коронавируса

Об этом сообщили пресс-службы испанских клубов, которые тренировал специалист.

Причины смерти Антича не уточняются. Тренер большую часть своей карьеры провел в Испании, где успел поработать во главе мадридских "Реала" (1990-1992) и "Атлетико" (1995-1998, 1999, 2000), а также "Барселоны" (2003).

Именно во главе "матрасников" Античу удалось добиться громких успехов. Под его руководством мадридцы в 1996-м году стали чемпионами Испании и завоевали национальный Кубок.

Радомир Антич остается единственным тренером в истории, который за свою карьеру успел потренировать три испанских топ-клуба.

С 2008-го по 2010 год специалист работал с национальной сборной Сербии, а его последним клубом в карьере был китайский "Шаньдун Лунэн" в 2013-м.

УНИАН ранее сообщал о том, что тренер "Манчестер Сити" Гвардиола потерял близкого человека из-за коронавируса.