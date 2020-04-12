"Зачем этот сепар?": футбольный комментатор взбудоражил сеть постом про Ракицкого (фото)

Виктор Вацко разместил совместное фото с Ярославом Ракицким и спровоцировал волну комментариев.

Известный футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко опубликовал резонансный пост в своем Instagram.

Читайте также"Они же не виноваты": экс-игрок Динамо встал на защиту футболистов, выступающих в России

Вацко разместил совместное фото с экс-защитником "Шахтера" и сборной Украины Ярославом Ракицким.

"Ярослав - потеря для сборной Украины? Или у него не было бы сейчас шансов в конкуренции с Николаем Матвиенко?", - подписал свой снимок Вацко.

Публикация Вацко спровоцировала волну комментариев.

"Зачем ты с тем сепаром фоткаешься?", "Виктор, давайте без этого... Гадко на такие фото смотреть", "Сборной без него лучше", "В сборной должны быть патриоты, а не эта пот*скуха", "На*уй ты сепара выставил?", "Чисто по-игроцки однозначная потеря для сборной. Сильнейший защитник Украины", "Удали лучше фото", "Какая потеря? Вышли на Евро. Какие могут быть вопросы?", "Однозначно это минус для сборной - опыт плюс первая передача", "Ракицкий - топ-игрок, не считаю его сепаром. В футболе нет места политике", - комментируют подписчики.

Напомним, Ракицкий перестал вызываться в сборную Украины после того, как перешел в российский "Зенит".

Как сообщал УНИАН, ранее Ракицкий оценил свой первый год в "Зените".