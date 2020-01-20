Барселона одержала скромную победу в первом матче под руководством нового тренера (видео)

Каталонцы в матче чемпионата Испании обыграли "Гранаду".

"Барселона" провела первый матч под руководством нового главного тренера - Кике Сетьена.

В рамках 20-го тура испанской Примеры каталонцы принимали "Гранаду", которой уступили в первом круге.

Встреча завершилась победой "Барселоны" со счетом 1:0. Единственный гол на 76-й минуте встречи забил Лео Месси. Стоит отметить, что к этому моменту "Гранада" играла в меньшинстве.

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Месси стал первым игроком, который забивает в чемпионате Испании на протяжении шестнадцати лет подряд.

Интересно, что в дебютном матче Сетьена каталонцы показали лучший результат по владению (82,6%) в Ла Лиге за последние 9 лет.

"Барселона" - "Гранада" - 1:0

Гол: Месси, 75

"Барселона": тер Штеген, Роберто, Пике, Умтити, Альба, Ракитич (Пуч, 71), Бускетс, Видаль (Артур, 84), Месси, Гризманн, Фати (Перес, 80)

"Гранада": Силва, Диас, Дуарте, Санчес, Фулькье, Брайс (Мартинес, 73), Гоналон, Вадильо (Пуэртас, 65), Азиз (Эррера, 56), Мачис, Фернандес

Удаление: Герман Санчес, 69

Tiki-taka has returned and Lionel Messi is scoring 👌



And Vidal's assist is simply beautiful 😍pic.twitter.com/m6peyQiDVi — Goal (@goal) 19 января 2020 г.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Барселона" за пять минут упустила путевку в финал Суперкубка Испании.