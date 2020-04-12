"Очень жаль": легенда Динамо Демьяненко объяснил, почему покинул словацкий клуб спустя четыре матча

Анатолий Демьяненко больше не является главным тренером "Нитры".

Экс-футболист и тренер киевского "Динамо" Анатолий Демьяненко рассказал, почему покинул словацкую "Нитру".

О том, что Демьяненко больше не будет работать главным тренером словацкого клуба, стало известно накануне.

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"Покинул "Нитру" по семейным обстоятельствам. Очень жаль, что так получилось, но ничего не поделаешь. Мы нормально расстались. Никаких конфликтов или проблем не было. К тому же время сейчас непростое - коронавирус, карантин", - сказал Демьяненко сайту footboom.com.

"Сейчас нахожусь в Украине. Еще не определился, что буду делать дальше. На мое место в "Нитре" уже ищут нового тренера", - добавил тренер.

Стоит отметить, что 61-летний Демьяненко возглавил "Нитру" только в январе. Под его руководством команда провела 4 матча, одержав одну победу при одной ничьей и двух поражениях.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко раскритиковал УАФ и УПЛ.