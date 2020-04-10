Барселона официально ответила на обвинения в коррупции

Каталонский клуб опровергает любые действия, которые могли нарушить закон.

"Барселона" прокомментировала обвинения в коррупции от бывшего вице-президента клуба Эмили Руссо.

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Заявление опубликовано на официальном сайте каталонского клуба.

"Учитывая серьезность и необоснованность обвинений от Эмили Руссо в комментарии СМИ, "Барселона" категорически отрицает любые действия, которые могут иметь коррупционный характер.

Клуб оставляет за собой право регистрации неправомерных действий в суде", - сказано в сообщении.

Руссо ранее уволился со своего поста, как и еще пять членов правления "Барсы". Функционеры таким образом продемонстрировали свое отношение к скандалу, который произошел в феврале и получил название Barcagate. Тогда журналисты обвинили Бартомеу в финансировании ботов в соцсетях, которые должны были поддерживать его деятельность и критиковать футболистов, в том числе Лионеля Месси.

Позже Руссо в комментарии испанской прессе заявил, что "кто-то в клубе ворует деньги из казны", отметив, что работа специалистов по соцсетям должна была стоить 100 тысяч евро, а не миллион, который заплатил Бартомеу.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" пошла на значительное сокращение зарплат футболистов.