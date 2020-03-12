В мадридском Реале ввели карантин из-за коронавируса

Коронавирус обнаружен у игрока баскетбольной команды "Реала", но футболисты также на карантине.

Спортивный клуб "Реал" Мадрид ввел карантин в связи с тем, что коронавирусом заболел один из членов баскетбольной команды "сливочных".

Об этом сообщает lasexta.com.

Личность игрока, который заразился вирусом, пока неизвестна.

Карантин затрагивает не только баскетбольную, но и футбольную команду "Реала", так как они проводят подготовку к матчам в одном тренировочном центре. Обе команды на данный момент изолированы с целью предотвращения дальнейшего распространения вируса.

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В частности, уже была отменена утренняя тренировка команды Зинедина Зидана.

Стоит отметить, что баскетбольный "Реал" на прошлой неделе проводил матч Евролиги в Милане.

Таким образом, судя по всему, футбольный "Реал" не сможет сыграть в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (17 марта).

Как сообщал УНИАН, ранее коронавирус был обнаружен у игрока "Ювентуса".