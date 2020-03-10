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В УЕФА сделали новое заявление по возможному переносу Евро-2020

17:23, 10 марта 2020
Футбол
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Евро-2020 / REUTERS

Слова пресс-службы УЕФА приводит сайт Sport24.ru.

В Союзе европейских футбольных ассоциаций заявили, что не планируют переносить турнир.

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"Евро-2020 стартует 12 июня в Риме. УЕФА находится на связи со всеми международными и местными властями по ситуации с коронавирусом. Сейчас нет необходимости менять что-то в имеющемся расписании турнира. Этот вопрос будет находиться под постоянным контролем", - заявили в пресс-службе УЕФА.

Напомним, Евро-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля в двенадцати городах.

Ранее появилась информация о том, что футбольные федерации нескольких стран обратились в УЕФА с просьбой о переносе Евро с лета 2020-го на следующий год в связи со вспышкой коронавируса.

В частности, как сообщал УНИАН, в Италии публично призвали УЕФА перенести Евро-2020.

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