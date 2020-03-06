Шевченко вызвал 24 футболиста на товарищеские матчи с Францией и Польшей

В сборной Украины нашлось место одному дебютанту.

Тренерский штаб сборной Украины определился со списком игроков, которые будут готовиться к товарищеским матчам против Франции и Польши.

Читайте такжеШевченко сфотографировался с главным тренером сборной России Черчесовым

Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Дебютный вызов получил полузащитник венгерского "Ференцвароша" Игорь Харатин. Ранее появилась информация, что 25-летний футболист может быть заигран за сборную Венгрии.

Вратари: Андрей Пятов ("Шахтер"), Андрей Лунин ("Овьедо", Испания), Юрий Панькив ("Александрия").

Защитники: Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Артем Шабанов, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все - "Динамо"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Тарас Степаненко, Евгений Коноплянка, Марлос, Виктор Коваленко (все - "Шахтер"), Игорь Харатин ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Цыганков, Владимир Шепелев (оба - "Динамо"), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия).

Нападающие: Жуниор Мораес ("Шахтер"), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция).

Резерв: Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский (оба - "Динамо"), Евгений Шахов ("Лечче", Италия), Роман Яремчук, Роман Безус (оба - "Гент", Бельгия), Владислав Супряга ("Днепр-1"), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия).

Команда начнет сбор 23 марта в Киеве. 27 марта сборная сыграет с Францией, а 31-го - с Польшей. Оба поединка пройдут на выезде.

УНИАН ранее сообщал о том, что Шевченко может продлить контракт со сборной Украины.