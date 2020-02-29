Колос разобрался с Карпатами и закрепился в топ-6 УПЛ

Команда из Ковалевки добыла три очка дома.

В 20-м туре украинской Премьер-лиги "Колос" принимал "Карпаты" и одержал победу со счетом 2:1.

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В первом тайме хозяева дважды поразили ворота львовской команды. На 11-й минуте Ильин замкнул фланговую подачу, а перед перерывом Петров добил мяч в сетку после сэйва голкипера.

На 78-й минуте Козак сократил отставание после розыгрыша углового, однако спасти ничью "Карпаты" не смогли.

"Колос" - "Карпаты" - 2:1

Голы: Ильин, 11, Петров, 42 - Козак, 78

"Колос": Волынец, Ефремов, Гавриш, Петров, Емец, Богданов (Задоя, 80), Ориховский, Ильин, Морозко (Вильхамссон, 68), Смирный, Бондаренко (Кожушко, 80)

"Карпаты": Кудрик, Мартинс, Халл, Гиоргадзе, Слива (Козак, 46), Клец, Назарина, Лях, Притула, Г. Пасич, Бойчук (Кириленко, 74)

Предупреждения: Емец, Смирный - Бойчук, Гиоргадзе, Пасич, Притула, Назарина

"Колос" набрал уже 26 очков и занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ. На счету "Карпат" 12 пунктов - команда идет на последней позиции.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Александрия" в большинстве не удержала победу над "Львовом".