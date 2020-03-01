"Зозуля - коммунист": фанаты Райо Вальекано вновь устроили травлю украинскому футболисту

Фанаты, которые раньше называли Романа Зозулю "нацистом", теперь скандировали, что он "коммунист".

Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля вновь подвергся атаке со стороны фанатов "Райо Вальекано".

Это произошло во время матча Сегунды между "Альбасете" и "Райо Вальекано", который посетило около 150 фанатов гостей.

Читайте такжеИспанские фанаты оскорбляли Зозулю на матче Реала

Фанаты "Райо" скандировали, что Зозуля - "коммунист", сообщает Twitter Tiempo de Juego.

Зозуля провел на поле 75 минут, а матч в итоге завершился вничью - 1:1.

Напомним, матч этих команд в первом круге был прерван после первого тайма из-за оскорблений в адрес Зозули со стороны фанатов "Райо", которые, в частности, называли украинца "нацистом".

УНИАН также сообщал о том, что в январе фанаты "Райо Вальекано". устроили шествие с оскорблениями в адрес Зозули.