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"Зозуля - коммунист": фанаты Райо Вальекано вновь устроили травлю украинскому футболисту

09:56, 01 марта 2020
Футбол
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Роман Зозуля вновь играл против Райо Вальекано / фото: marca.com

Это произошло во время матча Сегунды между "Альбасете" и "Райо Вальекано", который посетило около 150 фанатов гостей.

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Фанаты "Райо" скандировали, что Зозуля - "коммунист", сообщает Twitter Tiempo de Juego.

Зозуля провел на поле 75 минут, а матч в итоге завершился вничью - 1:1.

Напомним, матч этих команд в первом круге был прерван после первого тайма из-за оскорблений в адрес Зозули со стороны фанатов "Райо", которые, в частности, называли украинца "нацистом".

УНИАН также сообщал о том, что в январе фанаты "Райо Вальекано". устроили шествие с оскорблениями в адрес Зозули.

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