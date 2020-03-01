"Зозуля - коммунист": фанаты Райо Вальекано вновь устроили травлю украинскому футболисту
09:56, 01 марта 2020Футбол
538 0
Фанаты, которые раньше называли Романа Зозулю "нацистом", теперь скандировали, что он "коммунист".
Роман Зозуля вновь играл против Райо Вальекано / фото: marca.com
Украинский нападающий "Альбасете" Роман Зозуля вновь подвергся атаке со стороны фанатов "Райо Вальекано".
Это произошло во время матча Сегунды между "Альбасете" и "Райо Вальекано", который посетило около 150 фанатов гостей.
Читайте такжеИспанские фанаты оскорбляли Зозулю на матче Реала
Фанаты "Райо" скандировали, что Зозуля - "коммунист", сообщает Twitter Tiempo de Juego.
Зозуля провел на поле 75 минут, а матч в итоге завершился вничью - 1:1.
Напомним, матч этих команд в первом круге был прерван после первого тайма из-за оскорблений в адрес Зозули со стороны фанатов "Райо", которые, в частности, называли украинца "нацистом".
УНИАН также сообщал о том, что в январе фанаты "Райо Вальекано". устроили шествие с оскорблениями в адрес Зозули.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter