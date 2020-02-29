Футболист Днепра-1 стал вторым автором хет-трика в ворота Динамо в истории чемпионата Украины

Владислав Супряга принес своей команде сенсационную победу.

Нападающий "Днепра-1" Владислав Супряга отметился историческим достижением в поединке 20-го тура УПЛ против киевского "Динамо".

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Днепряне одержали победу со счетом 3:1, а Супряга вышел на замену и за 19 минут стал автором трех забитых голов.

Форвард стал первым автором хет-трика в ворота киевского клуба за 21 год в чемпионате Украины. В последний раз "Динамо" пропускало три гола от одного игрока 24 сентября 1998 года - тогда отличился полузащитник "Таврии" Алексей Осипов (3:3).

Кроме того, 20-летний Супряга стал автором 150-го хет-трика в истории национального чемпионата.

Владислав Супряга выступает за "Днепр-1" на правах аренды, а права на игрока принадлежат "Динамо".

У "Динамо" в активе осталось 39 очков и второе место в турнирной таблице УПЛ, однако теперь "Заря" имеет игру в запасе и отстает от киевлян на два пункта. "Днепр-1" идет восьмым, набрав 22 очка.

УНИАН ранее опубликовал обзор и полное видео матча "Днепр-1" - "Динамо".