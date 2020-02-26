Стартовал этап перепродажи билетов на матчи Евро-2020

У болельщиков еще есть возможность купить билеты на два матча сборной Украины

На официальном сайте УЕФА 26 февраля стартовал этап официальной перепродажи билетов на матчи Евро-2020.

Билеты продаются в трех категориях. Еще доступны билеты на два из трех матчей группового этапа с участием сборной Украины.

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На матч против сборной Нидерландов, который пройдет 14 июня, билетов уже нет.

На матч между сборными Украины и Румынии (18 июня в Бухаресте) еще можно приобрести билеты за 30, 75 или 125 евро.

Также еще есть в продаже билеты на матч сборной Украины в третьем туре группового этапа в Бухаресте (соперник пока неизвестен). Цены те же - 30, 75 и 125 евро.

Кроме того, доступна часть билетов на матчи плей-офф, кроме финала.

Купить билеты можно только на официальном сайте УЕФА.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в двенадцати городах.

Как сообщал УНИАН, ранее в УЕФА сделали заявление, что не исключают отмены Евро-2020 из-за коронавируса.