Украинский футболист забил пятый гол в сезоне за турецкий клуб (видео)
15:31, 22 февраля 2020Футбол
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Артем Кравец отличился в составе "Кайсериспора".
Артем Кравец отличился в конце первого тайма / фото: twitter.com/kayserisporfk
Украинский нападающий Артем Кравец отличился забитым голом за "Кайсериспор" в матче 23-го тура чемпионата Турции против "Коньяспора".
В компенсированное к первому тайму время Кравец, который начал матч с первых минут, успешно сыграл на добивании, сделав счет 1:2.
На счету украинского нападающего теперь 5 голов в 12 матчах за "Кайсериспор" в текущем сезоне.
Гол Кравца помог "Кайсериспору" завершить матч вничью - 2:2.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Евгений Селезнев отметился подлым поступком в Турции.
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