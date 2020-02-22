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Украинский футболист забил пятый гол в сезоне за турецкий клуб (видео)

15:31, 22 февраля 2020
Футбол
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Артем Кравец отличился в конце первого тайма / фото: twitter.com/kayserisporfk

В компенсированное к первому тайму время Кравец, который начал матч с первых минут, успешно сыграл на добивании, сделав счет 1:2.

На счету украинского нападающего теперь 5 голов в 12 матчах за "Кайсериспор" в текущем сезоне.

Гол Кравца помог "Кайсериспору" завершить матч вничью - 2:2.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Евгений Селезнев отметился подлым поступком в Турции.

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