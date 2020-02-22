Украинский футболист забил пятый гол в сезоне за турецкий клуб (видео)

Артем Кравец отличился в составе "Кайсериспора".

Украинский нападающий Артем Кравец отличился забитым голом за "Кайсериспор" в матче 23-го тура чемпионата Турции против "Коньяспора".

В компенсированное к первому тайму время Кравец, который начал матч с первых минут, успешно сыграл на добивании, сделав счет 1:2.

На счету украинского нападающего теперь 5 голов в 12 матчах за "Кайсериспор" в текущем сезоне.

Гол Кравца помог "Кайсериспору" завершить матч вничью - 2:2.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинец Евгений Селезнев отметился подлым поступком в Турции.