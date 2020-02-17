"Герой Мюнхена": умер экс-вратарь Манчестер Юнайтед, который спасал людей после авиакатастрофы

Гарри Греггу, который выжил после крушения самолета, было 87 лет.

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг скончался 16 февраля в возрасте 87 лет.

Об этом сообщил официальный аккаунт "МЮ" в Twitter.

It is with deepest sadness that we have learned of the passing of former player Harry Gregg OBE. The thoughts and prayers of everyone at the club go out to Harry’s family and friends. pic.twitter.com/5kjlpn5Wqm — Manchester United (@ManUtd) February 17, 2020

Грегг был одним из тех, кто выжил в мюнхенской авиакатастрофе, в которую самолет с игроками "МЮ" попал 6 февраля 1958 года.

Тогда Грегг не только выжил сам, но и сумел вытащить из горящего самолета и из-под его обломков главного тренера команды Мэтта Басби, нескольких игроков "МЮ" (в том числе легендарного Бобби Чарльтона), а также помог выбраться из самолета беременной супруге югославского дипломата Вере Лукич и ее дочери Весне.

За этот подвиг Грегг получил прозвище "Герой Мюнхена".

Грегг перешел в "Манчестер Юнайтед" в 1857 году, став на тот момент самым дорогим вратарем в истории футбола (за него заплатили 23,5 тысячи фунтов) и играл за "Красных Дьяволов" до 1966 года. На его счету 210 матчей за клуб.

В составе сборной Северной Ирландии Грегг провел 25 матчей и был признан лучшим вратарем ЧМ-1958.

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