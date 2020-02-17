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"Герой Мюнхена": умер экс-вратарь Манчестер Юнайтед, который спасал людей после авиакатастрофы

17:11, 17 февраля 2020
Футбол
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Гарри Грегг / REUTERS

Об этом сообщил официальный аккаунт "МЮ" в Twitter.

Грегг был одним из тех, кто выжил в мюнхенской авиакатастрофе, в которую самолет с игроками "МЮ" попал 6 февраля 1958 года.

Тогда Грегг не только выжил сам, но и сумел вытащить из горящего самолета и из-под его обломков главного тренера команды Мэтта Басби, нескольких игроков "МЮ" (в том числе легендарного Бобби Чарльтона), а также помог выбраться из самолета беременной супруге югославского дипломата Вере Лукич и ее дочери Весне.

За этот подвиг Грегг получил прозвище "Герой Мюнхена".

Грегг перешел в "Манчестер Юнайтед" в 1857 году, став на тот момент самым дорогим вратарем в истории футбола (за него заплатили 23,5 тысячи фунтов) и играл за "Красных Дьяволов" до 1966 года. На его счету 210 матчей за клуб.

В составе сборной Северной Ирландии Грегг провел 25 матчей и был признан лучшим вратарем ЧМ-1958.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что легендарного баскетболиста Коби Брайанта и его дочь похоронили 7 февраля.

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