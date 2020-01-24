Легионер Шахтера пропустит несколько месяцев из-за травмы

Манор Соломон травмировался в третий раз в текущем сезоне.

Израильский полузащитник "Шахтера" Манор Соломон получил травму, из-за которой не сможет выходить на поле в ближайшие месяцы.

Об этом Соломон сообщил в своем аккаунте в Instagram.

"Тяжелые дни для меня... Я снова получил травму в том же месте. Я пропущу следующие несколько месяцев, но вернусь сильнее, чем когда-либо", - написал израильтянин.

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Отметим, что Соломон травмировался уже в третий раз в текущем сезоне. Израильтянин получил травму в ноябре, после чего пропустил три с половиной недели, а затем в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов в декабре.

В текущем сезоне на счету Соломона 3 гола и 2 ассиста в 18 матчах за "Шахтер" во всех турнирах.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что форвард сборной Украины перенес операцию.